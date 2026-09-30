Lazio | Si avvicina il rientro per Marusic, Rovella e Cancellieri: il punto
30.09.2026 19:45 di Simone Locusta
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Arriva un nuovo aggiornamento dall’infermeria della Lazio, Gennaro Gattuso può sorridere: Adam Marusic e Nicolò Rovella proseguono nei rispettivi programmi di riatletizzazione, mentre Matteo Cancellieri ha svolto lavoro differenziato. I tre giocatori continuano così il percorso di recupero in vista del rientro, con i biancocelesti che affronteranno il Monza l'11 ottobre. Gattuso spera di poterli riavere a disposizione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.