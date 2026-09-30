Mattei: "La Lazio continuerà a galleggiare. Intanto Lotito..."

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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'attuale situazione economica della Lazio e della necessità di vendere pezzi pregiati in futuro. Di seguito le sue parole:

"Bisogna dire che la prossima estate, la Lazio dovrà trovare minimo 55 milioni di euro per confermare la realtà di adesso. La soluzione per tamponare sarà sempre quello di cedere un paio di giocatore per continuare a galleggiare tra il settimo ed il dodicesimo posto. Lotito, nel frattempo, se ne sta tranquillamente a festeggiare il seggio, pensando al Senato ed alla Reggina".

"Guendouzi e Castellanos furono venduti per salvare il saldo zero di giugno e la stessa cosa avverrà prossimamente. Il focus sarà su Mandas o Motta, con Renzetti promosso o su Taylor. E si andrà avanti così".