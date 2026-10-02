WOMEN | Roma, le convocate per il derby contro la Lazio: ci sono Piemonte e Oliviero

02.10.2026 18:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Roma, le convocate per il derby contro la Lazio: ci sono Piemonte e Oliviero

La Roma Women ha diramato la lista delle convocate di Piovani per il derby contro la Lazio di Grassadonia, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Presenti sia Piemonte che Oliviero, ex della partita. Di seguito la lista completa.

Antoine

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Doms

Giugliano

Greggi

Heatley

Jahnukainen

Lukasova

Oladipo

Oliviero

Ottey

Pandini

Pellegrino Cimò

Piekarska

Piemonte

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Van Dooren

Vergani

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.