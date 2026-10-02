WOMEN | Roma, le convocate per il derby contro la Lazio: ci sono Piemonte e Oliviero
02.10.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Roma Women ha diramato la lista delle convocate di Piovani per il derby contro la Lazio di Grassadonia, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Presenti sia Piemonte che Oliviero, ex della partita. Di seguito la lista completa.
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Doms
Giugliano
Greggi
Heatley
Jahnukainen
Lukasova
Oladipo
Oliviero
Ottey
Pandini
Pellegrino Cimò
Piekarska
Piemonte
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Van Dooren
Vergani
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.