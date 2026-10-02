Francia - Italia, allo Stade de France Mancini vuole invertire il trend negativo

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RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa per rivedere l’Italia in campo con gli Azzurri che sfideranno la Francia di Zidane nel match in programma venerdì 2 ottobre alle 20.45.

La gara si giocherà allo Stade de France davanti a 80mila spettatori e il primo obiettivo di Mancini è quello di invertire un trend decisamente negativo.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport contro la Francia l’Italia ha rimediato 2 ko, ai rigori nei quarti di finale del Mondiale del 1998 e a settembre 2006 nelle qualificazioni agli Europei. È andata meglio contro altre Nazionali: l’ultima sfida si è conclusa con il 2-0 alla Spagna agli Europei 2016, mentre l’altra vittoria risale a Italia-Australia 2-1 sempre ai Mondiali del 1998.

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