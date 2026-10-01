FORMELLO - Lazio, Gattuso guarda al Monza: ecco la situazione

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Seconda settimana di sosta agli sgoccioli. Resta solo l’allenamento di venerdì mattina, poi l’amichevole di sabato alle 15 contro la Juve Stabia (sul campo centrale, a porte chiuse). Gruppo ancora ridotto, viste le assenze dei nazionali Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor e Isaksen. Rientreranno nella Capitale una volta terminati i loro impegni, tra lunedì e giovedì prossimo.

Dopo di che si preparerà la gara contro il Monza. Sicuramente ci sarà Dele-Bashiru, tornato a lavorare in gruppo e totalmente recuperato. Gattuso però spera di poter contare anche su Marusic, Rovella e Cancellieri: proveranno fino all’ultimo a essere convocati, nei prossimi giorni faranno dei test sul campo per capire la loro disponibilità. Al massimo andranno in panchina, in caso di forfait torneranno contro la Juventus.

Proprio a Torino si rivedrà Cataldi. Si è fermato per un risentimento al quadricipite, puntava la sosta per migliorare il suo stato di forma. Invece bisognerà ancora attendere per il suo rientro a pieno regime. È out Gudmundsson, almeno per venti giorni: ha riportato "la lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta”. Sarà rivalutato.