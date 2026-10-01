Lazio, Marroni: "I risultati non cambiano nulla. Lotito? Vive una sua realtà..."

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Stefano Marroni è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la situazione in casa Lazio e la gestione di Claudio Lotito.

LAZIO - "La Lazio sta facendo meglio di quanto ci si potesse immaginare. Ma questo è già successo altre volte, solo che in passato erano stati fatti dei passi indietro per i risultati. Io mi auguro che ci siamo sbagliati tutti sulla Lazio e su Gattuso, ma anche con Inzaghi e Baroni ci siamo sbagliati eppure non siamo andati da nessuna parte. I risultati che hanno portato non sono stati gestiti con l'intelligenza aziendale che serviva. Il copione è sempre lo stesso. Io non sono d'accordo oggi su chi cambia direzione dopo questi primi risultati. Sono contento della Lazio, ma dobbiamo continuare".

LOTITO - "Lotito legge e configura la realtà a propria immagine, rigettando quella vera. Probabilmente perché quest'ultima non lo descrive come un amministratore oculato. I ricavi della Lazio sono scesi e non solo a livello assoluto, ma anche in rapporto alle altre. Quello che avverrà a gennaio era abbastanza scritto. Leggo che servirà o un aumento di capitale o la cessione di calciatori, io credo di più alla seconda che rappresenta, però, un altro depauperamento".