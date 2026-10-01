Lazio, adesso viene il bello: gli impegni di ottobre per trovare continuità

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Come si dà continuità alla miglior partenza di sempre in campionato? Sarà Gennaro Gattuso a dover affrontare il problema, dopo aver ottenuto 13 punti in cinque partite, segnando un record storico per la Lazio che chiude prima della sosta al vertice della classifica, in compagnia di Roma e Inter. Un avvio inedito, degno di nota, che rende i meriti a un allenatore capace finora di aver tirato fuori dalla sua squadra tutto il possibile: quattro vittorie (Bologna, Genoa, Udinese e Venezia) e un pareggio con il Milan accompagnati da tre "clean sheet" sono numeri importanti per un collettivo che ha svolto la preparazione estiva nel caldo di Formello, contornato da una situazione ambientale che definire pesante significa utilizzare un eufemismo. Adesso tre settimane di sosta per le Nazionali, dopodiché si torna in campo, e sarà possibile capire meglio di che pasta è fatta la nuova Lazio di Gattuso.

IL CALENDARIO DI OTTOBRE - Il primo impegno da affrontare sarà domenica 11 ottobre contro il Monza tra le mura di casa. La squadra di Juric ha iniziato il suo campionato ottenendo 4 punti: tre sconfitte (Inter, Udinese e Lecce), un pareggio a Parma e una vittoria contro il Sassuolo, oltre ad aver eliminato il Torino in trasferta ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un avvio non particolarmente negativo per una neopromossa, che continua comunque a dare segnali di miglioramento: nelle ultime quattro ha perso solo contro il Lecce. Sarà una partita da non sottovalutare per la Lazio, soprattutto non potendo contare sulla spinta dei tifosi sugli spalti. Domenica 18 ottobre, invece, si volerà a Torino per incontrare la Juventus. Una trasferta ostica, senz'ombra di dubbio, dove la Lazio avrà modo di misurarsi con una delle prime della classe. Gattuso sfiderà Spalletti, che finora è riuscito a raccogliere 10 punti tra Frosinone, Parma, Atalanta e un pareggio contro il Milan. I bianconeri sono reduci da una sola sconfitta a Reggio Emilia con il Sassuolo. L'esordio in Europa League ha sorriso insieme ai cinque gol rifilati al Nijmegen, ma che la Vecchia Signora stia trovando la giusta quadra si è capito soprattutto dalla convincente vittoria con l'Atalanta di Sarri. Sarà il primo vero banco di prova per i biancocelesti dopo il big match contro il Milan.

La settimana successiva sarà il momento dell'impegno ravvicinato: si giocherà sabato 24 ottobre all'Olimpico contro il Parma e tre giorni dopo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. La squadra di Gilardino, che ha preso il posto di Cuesta, ha gli stessi punti del Monza (con il quale ha pareggiato) ed è stata eliminata al Tardini dalla Cremonese in Coppa Italia. Non un inizio entusiasmante, ma l'ultima vittoria con il Genoa di De Rossi ha incoraggiato in vista dei prossimi incontri. Altro discorso per il Sassuolo di Aquilani: i neroverdi sono al 10° posto con 7 punti, ma danno l'idea di essere una squadra ancora tutta da scoprire e mai facile da sfidare. Nelle prime cinque hanno perso l'esordio in campionato con la Dea e l'ultima al Brianteo (ex U-Power Stadium) di Monza, ma hanno battuto il Torino, eliminato il Frosinone in Coppa Italia, pareggiato con il Bologna e scaraventato la Juventus con un rocambolesco 3-2. Non sarà affatto facile per la Lazio.