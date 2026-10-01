Lazio | Il Monza prepara la trasferta all'Olimpico: le ultime sugli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Il Monza si prepara alla sfida con la Lazio con qualche certezza in più, ma anche diversi interrogativi. I brianzoli hanno vinto soltanto tre delle ultime 35 partite di Serie A, eppure i segnali raccolti nelle ultime settimane lasciano a Ivan Juric qualche motivo per guardare con fiducia alla trasferta di Roma.
Restano però alcune difficoltà: come riporta il Corriere dello Sport, il Monza ha incassato otto gol lontano da casa, dato che lo rende la squadra più battuta del campionato fuori dal proprio stadio. Quella contro la Lazio sarà inoltre la quarta trasferta nelle prime sei giornate.
L'ultimo precedente all'Olimpico, nel febbraio 2025, fu particolarmente negativo per i brianzoli, sconfitti nettamente da una Lazio che contribuì ad accelerare il cambio in panchina. Oggi Juric prova invece a superare lo scetticismo iniziale: la recente vittoria in uno scontro diretto ha dato maggiore fiducia dopo un solo punto raccolto nelle tre gare precedenti.
Sul fronte degli infortunati, Ciurria e Touré sperano di recuperare in tempo per Roma, mentre Ziolkowski e Pessina dovranno prolungare lo stop.