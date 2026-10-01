Lazio, il messaggio di Gattuso: “Primo posto? No, ecco da cosa ripartiamo”

RASSEGNA STAMPA - La lunga sosta ha interrotto un filotto estremamente positivo per la Lazio che, almeno in campionato, ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Tutto o quasi è andato per il verso giusto, ma ora la lunga sosta rischia di interrompere il ritmo della squadra biancoceleste e proprio questo preoccupa Gattuso in vista della ripresa.

Il tecnico è stato confortato, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, da quanto visto contro l’Arezzo e spera di bissare anche sabato contro la Juve Stabia, quando spera di vedere lo stesso atteggiamento combattivo da parte della sua squadra. Ma intanto Gattuso vuole evitare cali di concentrazione da parte della sua Lazio e per questo ha mandato un messaggio chiaro al gruppo.

“Si ricomincerà da zero, non dal primo posto”. Questo il diktat di Gattuso a Formello per la Lazio. Motivazione alta e concentrazione massima da qui alla prossima sosta e poi ancora fino a gennaio, quando si potrà fare il punto della situazione pur consapevoli che non arriveranno altri aiuti dal mercato.