Italia, Fagioli in vista della Francia: "Voglio i Mondiali. Mancini ci chiede..."

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Nicolò Fagioli è intervenuto ai microfoni della Rai in vista della prossima sfida dell'Italia contro la Francia. Di seguito le parole del centrocampista della Fiorentina:

"Voglio andare ai Mondiali con l’Italia. Questo è il mio sogno più grande. Sono un giocatore che predilige la tecnica e il gioco dominante. Mi trovo bene in tutti i ruoli del centrocampo, l'importante per me è toccare più palloni possibile".

Sul prossimo avversario, la Francia: "Giocare allo Stade de France sarà un’emozione indescrivibile, ma Mancini ci chiede di cercare di dominare la partita e di pressare alto. Dovremo essere corti, stretti e stare più alti possibile con la linea difensiva per rimanere compatti".