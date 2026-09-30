Lazio, senti Giordano: "Frattesi è straordinario, lo accosto a Fermin Lopez"

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Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato delle prestazioni di Davide Frattesi con la maglia della Lazio e dell'Italia. Di seguito le sue parole. “Dalla nota dell’infermeria della Lazio si parla di valutazioni giorno per giorno. Questa dovrebbe essere una buona indicazione sui tempi di rientro che non dovrebbero essere troppo lunghi. Peggio sarebbe stato se avessimo parlato chiaramente di una lesione o di uno stiramento”.

“Sarà bello vedere Francia-Italia. Anche se negli ultimi due mondiali si sono fermati a finale e semifinali, i transalpini sono i più forti al mondo. Solo la Spagna gli si può avvicinare e sopperisce con il gioco corale, l’entusiasmo. Frattesi è un giocatore straordinario. Vedendo la Spagna l’ho accostato a Fermin del Barcellona, fortissimo anche se sottovalutato".

"Si sa inserire, fa assist. Frattesi ha tutto il tempo per migliorare, diversamente da quando era a Milano, ora si sente uno dei leader della squadra. Forse una colpa che si può dare a Frattesi è stata quella di accontentarsi di stare all’Inter, vincere il campionato e giocare la Champions. Con un ruolo però sempre da comprimario. Frattesi ora alla Lazio ha capito di prendersi le responsabilità e di giocare tutte le domeniche”.