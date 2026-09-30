Pisilli: "Sogno lo Scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia"
30.09.2026 22:30 di Simone Locusta
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Niccolò Pisilli non si nasconde e guarda lontano. Il centrocampista della Roma ha raccontato i suoi obiettivi più grandi, tra club e Nazionale, ai microfoni di VivoAzzurroTv. Di seguito le parole del talento giallorosso e dell'U21 di Baldini: “Il sogno nel cassetto è vincere magari uno Scudetto con la Roma e un Mondiale con l’Italia”.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.