Pisilli: "Sogno lo Scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia"

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Niccolò Pisilli non si nasconde e guarda lontano. Il centrocampista della Roma ha raccontato i suoi obiettivi più grandi, tra club e Nazionale, ai microfoni di VivoAzzurroTv. Di seguito le parole del talento giallorosso e dell'U21 di Baldini: “Il sogno nel cassetto è vincere magari uno Scudetto con la Roma e un Mondiale con l’Italia”.