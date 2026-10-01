Lazio, il rilancio di Tavares: da possibile plusvalenza a fattore determinante

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio lo ha celebrato ieri con un video sui social, un filmato che riassume le giocate del suo inizio di stagione che tra accelerazioni, uno contro uno, assist per i compagni lo hanno reso uno dei protagonisti delle prime partite dei biancocelesti: è ritornato il vero Nuno Tavares.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il terzino portoghese ha finalmente ritrovato la continuità e la brillantezza che cercava. Dopo il grande rendimento iniziale con Baroni interrotto dagli infortuni e il feeling mai trovato con Sarri, Gattuso è riuscito a trasformare Tavares in un fattore determinante capace nelle prime 5 giornate di offrire prestazioni di grande livello arricchite anche da 2 assist.

In estate è stato in bilico come possibile plusvalenza, soprattutto in seguito al forte interesse del Porto. La mancata cessione ha garantito a Gattuso la possibilità di farlo ripartire: Nuno ha preso il posto di Pedraza in meno di una partita, il gioco offensivo del tecnico della Lazio esalta perfettamente le sue caratteristiche e adesso è pronto a continuare a confermarsi come un'imprescindibile e fondamentale certezza.