La Lazio prova a riempire di nuovo l'Olimpico: la promozione per i tifosi

01.10.2026 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
La Lazio prova a riempire di nuovo l'Olimpico: la promozione per i tifosi
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio prova a riavvicinare i tifosi all’Olimpico, ma la risposta della piazza resta tutta da verificare. Nonostante l’ottimo avvio di campionato, con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate, la protesta della tifoseria non è cambiata: assenza nelle gare interne e sostegno totale in trasferta.

Per aumentare le presenze allo stadio, il club ha lanciato il “Pack 2 gare”, dedicato alle sfide contro Monza e Parma, in programma rispettivamente l’11 e il 24 ottobre. I biglietti per le due partite saranno acquistabili a prezzo ridotto: in Curva, ad esempio, il costo complessivo sarà di 40 euro invece dei 60 necessari per i due tagliandi singoli. Sconti previsti anche negli altri settori.

Finora, però, le iniziative della società non hanno modificato la posizione della tifoseria. Il rapporto con la dirigenza, e in particolare con Claudio Lotito, resta infatti ai minimi storici. La contestazione ha prodotto un paradosso: la Lazio viene sostenuta con grande partecipazione soprattutto in trasferta, mentre l’Olimpico continua a presentarsi quasi deserto.

I numeri confermano la distanza. I settori ospiti sono andati costantemente verso il sold-out nelle trasferte di Bologna, Udine e Venezia, tutte concluse con una vittoria. In casa, invece, l’ambiente è stato molto più freddo: appena 6.058 spettatori contro il Genoa, mentre contro il Milan erano 21.373, ma con una presenza significativa di tifosi rossoneri. Anche la campagna abbonamenti si è fermata intorno alle 4.500 tessere. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.