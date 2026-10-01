Lazio, restano solo gli svincolati: diversi profili al vaglio, uno è già sfumato

RASSEGNA STAMPA - Un nuovo blocco totale del mercato è dietro l’angolo. Il secondo in due anni e in quattro sessioni di calciomercato. Dall’estate 2025 all’inverno 2027: stessa storia ma strategia diversa. La Lazio questa volta ha avvisato l’allenatore e ha scelto di muoversi diversamente per prevenire il blocco di dicembre.

I due slot liberi nella lista vanno letti in tal senso: a Formello, riporta l’edizione odierna del Messaggero, si continuano a studiare tutti gli svincolati in giro per il mondo alla ricerca di profili che possano far comodo alla Lazio nel momento del bisogno e, quindi, inevitabilmente prima che arrivi lo stop a dicembre da parte della Commissione di controllo.

Molto dipenderà da eventuali infortuni, ma anche dalle possibili plusvalenze di cui la Lazio avrà bisogno per risanare il bilancio. Da qui passerà la scelta del reparto in cui intervenire e per questo si stanno studiando profili in tutte le zone del campo o quasi. Uno di questi, però, è già sfumato: l’attaccante diciottenne Michael Noonan, che si libererà a fine novembre dallo Shamrock Rovers, è stato già bloccato dal Nottingham Forest per l’inverno.