Lazio, quattro nomi dagli svincolati a centrocampo: di chi si tratta
RASSEGNA STAMPA - Il probabile blocco totale del mercato a gennaio costringe la Lazio a guardarsi intorno tra gli svincolati e a individuare il profilo utile da aggiungere prima della comunicazione del blocco sfruttando l’altro slot degli svincolati. In tal senso, riporta l’edizione odierna del Messaggero, ci sarebbero tra gli altri anche quattro centrocampisti attenzionati dal club.
Il primo nome nel mirino della Lazio sarebbe quello del maliano Habib Keita, classe 2002 svincolatosi in estate dal Kocaelispor in Turchia. È un classe 2000 invece l’irlandese Will Smallbone, svincolatosi dal Southampton lo scorso 30 giugno.
Maggiore esperienza poi per il francese Tanguy Ndombele, ex Tottenham classe 1996 passato anche per l’Italia con il Napoli e rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto col Nizza. Infine occhi anche su Eric Ramires, brasiliano classe 2000 del Bragantino che andrà in scadenza il 31 dicembre con il club del gruppo Red Bull.