Lazio, occhi sulle fasce tra gli svincolati: due nomi, ma l’ingaggio pesa tanto

RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso in casa Lazio, dove a dicembre potrebbe arrivare la comunicazione del blocco totale del mercato invernale. Anche per questo il club biancoceleste sta valutando diversi profili dal mercato degli svincolati per utilizzare eventualmente l’ultimo slot prima del blocco. Si cerca in tal senso anche sulle fasce e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sarebbero due in tal senso i nomi attenzionati: da un lato Diego Luna, statunitense classe 2003 che a fine 2026 andrà in scadenza con il Real Salt Lake City, dall’altro Liel Abada, israeliano classe 2001 che seguirà lo stesso percorso con Charlotte FC. Per entrambi, però, il problema sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio percepito in MLS.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele