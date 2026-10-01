Lazio, la rivincita di Frattesi con Gattuso: oltre i rimpianti e le etichette

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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi ha ricominciato la sua avventura con la Lazio da protagonista assoluto: tre gol nelle prime tre giornate di campionato lo hanno confermato un riferimento inamovibile per Gennaro Gattuso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per l'ex calciatore dell'Inter si tratta di una vera e propria rivincita capace di fargli superare le etichette del passato e i possibili rimpianti per aver lasciato i nerazzurri. Rimpianti che, a questo punto, potrebbero non essere i suoi.

Davide adesso è un giocatore più completo anche in Nazionale: la rete in Turchia gli ha fatto toccare quota nove gol in azzurro, raggiungendo Totti e Boninsegna, mettendolo in evidenza attraverso una prestazione arricchita da duelli, contrasti vinti e recuperi. L'ultima annata all'Inter è stata tutt'altro che positiva, partendo dietro nelle gerarchie e incrinando un rapporto di fiducia che col tempo si è definitivamente spezzato.

A Formello, invece, sotto la guida di Gattuso, sembra aver ritrovato la sintonia di cui aveva bisogno: la titolarità lo ha messo subito in mostra riservandogli la possibilità di esprimere il "fuoco dentro" che aveva dichiarato di conservare dopo l'ultimo anno. Oggi per la Lazio è un gioiello da preservare e da cui ripartire. Un giocatore continuo e concreto, consapevole delle sue grandi potenzialità.