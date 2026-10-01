Lazio, una panchina d'oro: i cambi di Gattuso hanno portato già 4 punti

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RASSEGNA STAMPA - Un fiuto d’oro, quello di Gennaro Gattuso. Il tecnico ha spesso inciso sulle partite attraverso le sostituzioni e nelle prime cinque giornate di Serie A, scrive il Corriere della Sera, nessun allenatore ha conquistato più punti grazie ai cambi. La Lazio ne ha ottenuti 4 dei 13 complessivi proprio grazie ai gol arrivati dalla panchina.

È successo già all’esordio contro il Bologna, quando Frattesi, entrato al posto di Dele-Bashiru, ha segnato cinque minuti dopo il suo ingresso regalando la vittoria ai biancocelesti. A Udine, invece, Gattuso ha tolto proprio Frattesi, fino a quel momento unico laziale a segno nelle prime quattro gare stagionali, intuendo il suo calo: al suo posto è entrato Gudmundsson, autore del gol del definitivo 2-1. A Venezia, infine, il tecnico ha scelto di non cambiare uomini nonostante un primo tempo difficile, intervenendo soltanto tatticamente: la Lazio ha ribaltato l'inerzia della partita segnando due gol in 15 minuti.

Numeri alla mano, Milan e Juventus hanno già trovato cinque gol dalle sostituzioni, ma nessuno ha ricavato più punti della Lazio attraverso i cambi. Un dato che conferma l’impatto di Gattuso in questo avvio di stagione.