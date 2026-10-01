Italia, Frattesi cerca spazio: con la Francia può insidiare Barella

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Continua il lavoro della Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nella preparazione della terza delle quattro gare previste durante questa sosta per le nazionali. L’Italia ha lavorato a Coverciano e partirà ora verso Pargi, dove venerdì 2 ottobre alle 20:45 sfiderà la Francia.

Per l’occasione Mancini ha scelto ancora di lasciare a casa alcuni calciatori convocati durante questa sosta. Rimarranno a Coverciano infatti nove giocatori: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano, “con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia”, come spiegato dalla FIGC. Ma chi scenderà in campo a Parigi?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, davanti a Donnarumma ci saranno Kayode, uno tra Scalvini e Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo cerca spazio Frattesi: il calciatore della Lazio insidia Barella per giocare con Fagioli e Tonali, mentre in avanti è testa a testa al momento tra Pio Esposito e Kean per giocare al centro dell’attacco, mentre sulle fasce sono in ballottaggio da un lato Maldini e Vergara e dall’altro Cambiaghi e Sebastiano Esposito.