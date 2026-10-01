Lazio, Cardone: "Mercato bloccato? La situazione è grave. Gudmundsson..."

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La Lazio molto probabilmente si ritroverà a gennaio nuovamente con il mercato bloccato, anche se ovviamente bisognerà aspettare la comunicazione ufficiale in merito alla fotografia di bilancio di ieri 30 settembre. Questo è quanto spiega Giulio Cardone a Radiosei, il quale si è anche soffermato sulle condizioni di Gudmundsson:

"Prima l’allarme, poi l’ottimismo e ieri la conferma che la situazione-Gudmundsson non è così semplice. Ha questa lussazione, ha messo il tutore. La convocazione contro la Juventus non la escluderei totalmente, nonostante l’allarmismo giustificato. Vediamo come starà dopo questi 15-20 giorni di tutore.

Io credo che il mercato a gennaio sarà bloccato, chiaramente dovremo attendere per saperlo. La Lazio, conoscendo questo rischio, così concreto, ha allestito una rosa che possa andare bene per l’intera la stagione. Questo non diminuisce la gravità della situazione: sia per l’immagine, dopo il blocco e il saldo zero, e soprattutto per ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi, qualora la Lazio a dicembre dovesse trovarsi in una posizione di classifica decente con l’allenatore che chiede innesti per mantenere lì la squadra”.