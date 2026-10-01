Italia, Mancini lascia 9 calciatori a Coverciano: la decisone su Frattesi
Cresce l’attesa in vista della terza gara di Nations League dell’Italia che, venerdì 2 ottobre, scenderà in campo a Parigi contro la Francia.
In vista della sfida il ct Mancini ha deciso di saranno 9 i calciatori che rimarranno a Coverciano: si tratta di Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano.
Come già accaduto contro la Turchia Mancini ha deciso di “selezionare” alcuni giocatori e con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista dell’ultima gara contro la Turchia in programma lunedì 5 orrore a Bologna.
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