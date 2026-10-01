Lazio, ora Gudmundsson preoccupa: può stare fuori più di un mese

RASSEGNA STAMPA - Versioni contrastanti e rischio di un lungo stop. In un batter d’occhio la situazione Gudmundsson è passata da quella di una semplice lussazione arrischio di una frattura che allungherebbe inevitabilmente di molto lo stop dell’islandese. Nel mezzo prime rassicurazioni, poi voci dall’Islanda e quindi gli accertamenti che nella giornata odierna saranno approfonditi dallo staff medico della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero il bollettino della società parla di semplice lussazione (dell’articolazione gleno-omerale della spalla destra, ndr) per Gudmundsson. Lo stesso comunicato della Lazio annuncia nuovi accertamenti per oggi, ma in realtà la batosta sarebbe già arrivata dai primi esami di ieri. Sarebbe stata riscontrata infatti una piccola frattura composta che richiederebbe tempi più lunghi. Nello specifico, spiega il quotidiano, il rischio per Gudmundsson è quello di uno stop di almeno un mese, con tempi che potrebbero addirittura dilatarsi e allungarsi.

Tutto dipenderà dalla formazione del callo osseo intorno all’articolazione della spalla, qualcosa che di solito avviene nel giro di 40 giorni dall’infortunio. Poche le certezze al momento in casa Lazio: bisogna attendere la visita di oggi a Formello da parte dello staff medico, che ha intanto avuto modo di visionare la risonanza. L’operazione sembra essere stata scongiurata, ma il rischio di un lungo stop è concreto: il calciatore salterà il Monza, poi i 20 giorni inizialmente ipotizzati restituirebbero Gudmundsson a Gattuso tra Juve-Lazio e Lazio-Parma. Lo scenario peggiore raddoppierebbe i tempi rischiando di restituire addirittura l’islandese al grupo biancoceleste dopo la sosta di novembre, saltando quindi anche Sassuolo, Cagliari e Napoli.