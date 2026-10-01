Il Flaminio fuori dalla corsa a Euro 2032, la risposta dei tifosi biancocelesti
Non c'è, come noto, lo Stadio Flaminio tra i 14 stadi che la FIGC ha annunciato in vista degli Europei del 2032. In merito all'esclusione ecco il comunicato dei tifosi biancocelesti: “Nessun sogno, nessuna realtà!
Era il 12 gennaio 2024 quando la Lazio annunciava pubblicamente il proprio interesse per la riqualificazione del Flaminio, individuandolo come possibile futura casa del club.
Il 17 febbraio 2026, durante la conferenza di presentazione del progetto stadio, viene indicato il Flaminio come possibile stadio per Euro 2032. Difatti, nella stessa occasione, la società annuncia “Lazio 2032 - Il Sogno Responsabile”, il progetto che avrebbe dovuto illustrare, nelle settimane successive, il percorso strategico del club verso il futuro.
La conferenza de “Il Sogno Responsabile” non si è mai tenuta. Il 30 settembre 2026, la FIGC trasmette alla UEFA i dossier relativi a 13 città e 14 stadi che proseguiranno il percorso verso Euro 2032.
Lo Stato Flaminio non è presente”.
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