Lazio, Danese celebra Gattuso: "Merita complimenti. Può continuare così, ma..."

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Michele Danese, match analyst e Host di Radio Tv Serie A, ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso, complimentandosi con il tecnico calabrese.

"Faccio i complimenti alla Lazio e a Gattuso. Si trova in una situazione non facile, ma bisogna scindere le due situazioni: quella di campo e quella societaria. Se parlo della prima devo togliermi il cappello. Ha iniziato il campionato con una rosa rivisitata non quanto avrebbe voluto e ha iniziato bene, fermando un Milan che comunque ha dimostrato di valere".

"Ha fatto vedere cose importanti sotto il profilo tattico. Quindi credo possa continuare con questo trend, non so per quanto perché siamo all'inizio e ha i calciatori a pieno regime. Sicuramente ritrovare Zaccagni in un contesto che ha bisogno di un giocatore del genere è valorizzante".