Lazio, Pino Insegno in estasi: "Che annata pazzesca! Ma i tifosi..."

01.10.2026 16:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pino Insegno in estasi: "Che annata pazzesca! Ma i tifosi..."
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© foto di Federico Gaetano

"Reazione a Catena sopra al 26% e la Lazio prima in classifica: che annata pazzesca!". Ha parlato così Pino Insegno ai microfoni di Adnkronos, commentando i numeri ottenuti dalla sua trasmissione, in onda su Rai 1. Il noto conduttore e doppiatore ha espresso tutta la sua gioia, aggiungendo però:

"Ma a Roma allo stadio non si torna per le vittorie, si torna se c'è rispetto per i tifosi. Non credo che siano i risultati a cambiare le cose. Il punto è un altro: i tifosi chiedono rispetto. La Lazio ha una storia, una tradizione e un popolo che ha seguito la squadra anche nei momenti più difficili. E che ancora oggi, nelle partite in trasferta riempie il settore ospiti. Ma manca un rapporto con la dirigenza. Il tifoso vuole essere ascoltato e rispettato per quello che rappresenta". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.