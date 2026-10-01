Pinamonti, l'agente spiega: "Ho combattuto per portarlo alla Lazio"

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Ospite del podcast 'Colpi da Maestro', il procuratore Giuseppe Riso ha parlato di alcuni affari di mercato che ha portato a termine negli ultimi mesi. Tra questi, oltre a quello di Frattesi, c'è anche quello di Pinamonti, passato in estate dal Sassuolo alla Lazio. Di seguito le sue parole in merito.

"Pinamonti alla Lazio? Lavoriamo insieme da poco, ma ho sempre avuto la percezione che fosse un giocatore sottovalutato, perché ha numeri importantissimi. Non aveva mai avuto l'opportunità di una squadra di livello più alto, ho combattuto per portarlo alla Lazio, sono stato chiuso 3 giorni dentro Formello. Credo sia nell'ambiente giusto per giocarsi le carte anche in ottica Nazionale, non accetta il fatto di non essere preso in considerazione".