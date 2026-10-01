Lazio, Oddi: "Gattuso sta facendo un grande lavoro. Lui è ascoltato..."

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Ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore Giancarlo Oddi ha parlato del lavoro di Gattuso sulla panchina della Lazio dopo le prime cinque giornate di campionato, in cui ha raccolto 13 punti (primo posto in classifica, a pari merito con Roma e Inter). Di seguito il suo pensiero.

“Gattuso sta facendo un grande lavoro. Sta lavorando tantissimo dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra. C’era grande preoccupazione dopo il Mantova, il resto dice molto di come sta facendo bene. Se riesce anche a far capire a Tavares come si difende, è il massimo. Lo ascoltano molto e questo è un fattore importante. Sono tutti con lui e questa è una cosa molto positiva. In ogni gruppo ci sono sempre degli elementi particolari e delle turbative. Se come tecnico riesci ad andare d’accordo con tutti è molto”.