Caso Malagò, la Lega Pro vota contro il commissariamento: i dettagli

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Si è svolta l'Assemblea delle società di Lega Pro, convocata in via straordinaria elettiva e in via ordinaria per la giornata odierna. Durante l'incontro sono stati affrontati svariati temi, tra cui i diritti audiovisivi, l'introduzione delle telecamere sui 16 metri, il primo anno della produzione con Sky e il Salay Cap, oltre ad aver discusso il possibile commissariamento federale.

Proprio in merito a tale ipotesi, l'Assemblea ha espresso un voto all'unanimità con parere contrario rispetto ad un eventuale commisariamento della FIGC, ribadendo vicinanza al presidente Giovanni Malagò, che era presente alla riunione. Di seguito le sue parole: "La Lega Pro è una componente fondamentale del calcio italiano e il lavoro che sta facendo merita attenzione e riconoscimento. La Riforma Zola rappresenta una scelta importante e lungimirante: investire sui giovani significa investire sul futuro del calcio italiano".

"Voglio sottolineare il sacrificio dei presidenti dei club. Portare avanti una società di Lega Pro significa assumersi responsabilità enormi, spesso con una passione che va ben oltre la dimensione sportiva. Il percorso avviato da Matteo Marani sta dando risultati e credo sia importante continuare a lavorare con questa determinazione, mettendo al centro la sostenibilità e la valorizzazione dei club. La Federazione è e sarà al fianco della Lega Pro. La forza del calcio italiano passa anche dalla solidità delle sue fondamenta e la Serie C rappresenta una di queste".