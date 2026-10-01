Lazio, Giordano: "La sosta è lunga, non sai come ritroverai la squadra"

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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha detto la sua sui prossimi impegni della Lazio dopo la sosta per le Nazionali: “La Lazio monitora il mercato degli svincolati nell’ottica del blocco di gennaio? Io mi muoverei su un centrocampista. Taylor potrebbe essere attenzionato più di altri e se entri nell’ottica di una sua cessione devi previnire. Poi non so quali profili ci sono appetibili. Non so se oggi, davvero, la Lazio non sa se ci sono dei movimenti sull’olandese. Magari a luglio ed agosto hanno rifiutato dei sondaggi per lui, dandosi appuntamento alla sessione di gennaio. Un mediano nell’ottica delle condizioni di Cataldi e Rovella? In quel ruolo puoi sempre abbassare Taylor che è una funzione che già svolge partendo da mezzala".

"Questa è una lunga sosta, sai che squadra lascia ma non quella che trovi. Poi ci sono molti giocatori che sono fuori con le rispettive nazionali. Sarebbe stato meglio per Gattuso recuperare più giocatori dall’infermeria. L’ultima Lazio di Venezia è stata una squadra che aveva bisogno di fermarsi, proprio perchè c’è necessità di recuperare giocatori".

"Dele-Bashiru? È un giocatore che dà l’idea di essere pericoloso, è indisciplinato all’interno della partita, ma ha doti fisiche e di inserimento. Difficilmente perchè duelli uomo contro uomo, anche se tatticamente deve apprendere ancora diverse cose”.

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