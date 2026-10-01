Lazio, Longo spiega: "Ci sono altre squadre superiori. E per l'Europa..."

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© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Moreno Longo ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, con 13 punti raccolti nelle prime cinque partite, in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. Di seguito le sue parole.

"La Lazio? Vedo altre con organici superiori. E' una buona squadra, che ha saputo stare lì anche nelle difficoltà. Mi piace come gioca per praticità ed efficacia, ma oggi se arrivasse tra le prime quattro sarebbe straordinario. Può fare un ottimo campionato, conosciamo Gattuso che riuscirà a dare un'anima alla squadra ma non ha l'organico per arrivare al quarto posto. Ma dovesse riuscirci sarebbe un risultato incredibile".