Atalanta, parla Giuntoli: "Sarri è molto concentrato, siamo solo all'inizio"

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A Trento, per il Festival dello Sport, c'è anche il direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli, che ha parlato ai media presenti sul nuovo corso di Maurizio Sarri in panchina. L'ex tecnico ha sposato il progetto nerazzurro dopo aver lasciato la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Sarri e Gasperini? E' completamente l'opposto. Per tanti anni hanno fatto marcatura a uomo, Sarri invece lavora sulla palla. Sarri è molto concentrato, poi è uno che non è mai contento: nemmeno quando vince. E' conscio delle difficoltà che avrebbe potuto avere e di quelle che sicuramente avrà in futuro. Siamo all'inizio di un percorso e ci saranno momenti migliori e momenti più difficili, ma siamo convinti che con serenità e coerenza riusciremo a superare questa annata difficile. Come vive la maxi sosta? Sta allenando i ragazzi rimasti assieme all'Under 23: gli allenamenti sono di livello".