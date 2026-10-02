Tardelli su Frattesi: "Ha personalità, come gli altri. Sono sicuro che..."

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Ospite al "Festival dello Sport" di Trento, l'ex calciatore Marco Tardelli ha parlato del nuovo corso dell'Italia con Roberto Mancini in panchina. Nel parlare della rosa azzurra si è soffermato soprattutto sul centrocampo, composto anche da Davide Frattesi della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Io ci voglio credere perché Mancini è l'allenatore della Nazionale e la Nazionale è di tutti noi. Credo che la seconda partita sia stata una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo. Barella, Frattesi, Tonali e Fagioli? Sono giocatori che hanno una certa personalità. Tonali ha quello che serve a centrocampo. Io credo che piano piano riusciremo ad uscire dal tunnel".