Zaccagni torna a splendere: trascina la Lazio per convincere Mancini

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RASSEGNA STAMPA - Finalmente Mattia Zaccagni. Dopo un lungo periodo complicato a causa di una serie di problemi fisici che lo hanno frenato, il capitano della Lazio è tornato a splendere in campo. Rendimento di alto livello, al netto di assist o gol, hanno trascinato la squadra biancoceleste in questo avvio di stagione.

Eppure Roberto Mancini ha scelto di ignorare il capitano della Lazio nelle prime convocazioni della sua seconda avventura sulla panchina dell’Italia. L’età, scrive l’edizione odierna de la Repubblica, non c’entra: c’erano staste tensioni tra Zaccagni e il CT Azzurro nella precedente esperienza di Mancini e, nonostante sia passato tanto tempo, ora il 10 biancoceleste deve riconquistare la fiducia del CT.

Nessuna porta è chiusa per Zaccagni: dovesse continuare così, il capitano della Lazio avrà sicuramente la sua chance. Magari sfruttando anche sulla totale fiducia nei suoi confronti da parte di Gattuso. L’attuale allenatore biancoceleste punta molto su Zaccagni, che è tornato a mostrare numeri importanti: 26 tiri di cui 16 in porta finora in stagione, ma anche 26 palloni recuperati, 6 contrasti su 6 vinti, 48 chilometri percorsi a partita. Numeri da leader, che farebbero sicuramente comodo anche all’Italia di Mancini.