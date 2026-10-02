Italia, Frattesi cerca spazio: il centrocampista della Lazio sfida Barella

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RASSEGNA STAMPA - Ultime ore di riflessioni per Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale guiderà questa sera la sua squadra a Parigi per sfidare la Francia, ma c’è ancora qualche dubbio di formazione nella mente del CT.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in porta ci sarà ovviamente Donnarumma con Calafiori e Mancini che completeranno la linea ofensiva insieme a Kayode e Bastoni. Qualche dubbio in avanti, dove Kean prova a insidiare Maldini e Vergara da ala destra insieme ai fratelli Esposito. E a centrocampo?

Due dei tre interpreti sembrano chiari nella testa di Mancini: vanno vero una maglia da titolare sia Tonali che Fagioli. Il dubbio riguarda l’altra mezzala, con Frattesi che sembra al momento in leggero vantaggio su Barella. Il centrocampista della Lazio dopo il gol con la Turchia reclama spazio.