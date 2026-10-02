Da Sarri a Gattuso: i numeri svelano come è cambiata la Lazio

02.10.2026 12:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Da Sarri a Gattuso: i numeri svelano come è cambiata la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Da Maurizio Sarri a Gennaro Gattuso. Non cambia il modulo, lo fa però radicalmente l’idea di calcio proposta dall’attuale tecnico della Lazio. Tanto è cambiato: dall’attenzione difensiva di ieri alla vocazione offensiva di oggi, dalla difesa a zona all’attenzione sulle marcature. Presto per tracciare un bilancio, ma intanto i numeri fotografano una realtà evidente.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, la Lazio ha 7 punti in più rispetto allo scorso anno, avendo segnato anche un gol in più e con una rete subita in meno. Ma non solo.

Lo scorso anno furono 17 su 38 le gare di campionato in cui la Lazio rimase senza segnare neppure un gol. In questa stagione, invece, i biancocelesti hanno invece trovato finora il gol in ognuna delle cinque gare di Serie A. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.