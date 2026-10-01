Lazio, Gualtieri sulla protesta dei tifosi: "Se incide sul Flaminio? Vi spiego"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto il punto della situazione sul progetto della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche della protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito, nell'ottica della costruzione del nuovo impianto. Di seguito le sue parole.

“La protesta dei tifosi contro Lotito incide sull’iter? No, non è di questo che si occupa un sindaco. Ognuno può avere le sue opinioni. Peraltro registro anche che la Lazio è prima con la Roma. Quindi non sta vivendo un particolare periodo di particolare crisi sportiva, poi nei rapporti Lotito-tifosi non voglio entrarci. Il nostro compito è quello di essere aperti e costruttivi rispetto al progetto dello stadio. Penso che su questo non ci siano divisioni. Il tifoso della Lazio sente il Flaminio come casa sua? Sì, questo l’ho percepito molto. Anche per questo noi (del Comune, ndr) siamo stati contenti quando il presidente della Lazio ha proposto di riqualificarlo a sue spese”.