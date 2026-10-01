Inter, Materazzi: "Ricordo il 5 maggio contro la Lazio, poi il Triplete..."

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A Trento è iniziato il Festival dello Sport. Nel corso del panel "MM23", tenutosi in Piazza del Duomo, ha parlato l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana Marco Materazzi. Nel raccontare la vittoria del Triplete in nerazzurro, ha citato anche il 5 maggio 2002 vissuto contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il Triplete? Quell'anno sapevo di non essere titolare, avevo parlato con Mourinho che aveva messo in chiaro le cose. Quando uno fa così dal primo momento, non ti racconta bugie e non ci sono sotterfugi. Sapevo benissimo quale fosse il mio ruolo: aiutare la squadra a ottenere risultati importanti. Il famoso 5 maggio c'eravamo a soffrire contro la Lazio io, Toldo, Cordoba e Zanetti. E il 5 maggio nella finale di Coppa Italia c'eravamo ancora io, Toldo, Cordoba e Zanetti".