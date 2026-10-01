Ex Lazio | Durmisi si ritira: "È arrivato il momento, il mio corpo dice basta" - FT

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© foto di Federico Gaetano

Riza Durmisi si ritira. Attraverso un lungo post su Instagram, l'ex terzino della Lazio ha annunciato il suo addio al calcio. Nella carrellata di foto che ha pubblicato, ce n'è anche una con la maglia biancoceleste. E nel lungo messaggio ha citato e ringraziato l'ex direttore sportivo Igli Tare per il suo periodo a Formello. Di seguito ciò che ha scritto.

"È arrivato il momento: il mio corpo mi dice di fermarmi. Chi avrebbe mai immaginato che un ragazzino di Ishøj avrebbe avuto una carriera del genere? Ho riflettuto molto su cosa scrivere, ma do il meglio di me quando parlo col cuore. Amo il calcio, è stato la mia vita fin da quando avevo cinque anni. Ci penso ogni singolo istante: è stato un viaggio incredibile! Sono infinitamente grato per tutte le esperienze vissute e per le persone conosciute, inclusi gli amici di una vita. Ne vado fiero! Sono nato in Danimarca ma ho origini albanesi; quell'indimenticabile debutto con la Danimarca proprio contro l'Albania mi ha lasciato emozioni contrastanti: sentivo un legame con entrambe le squadre".

"Ventitré presenze in nazionale sono un traguardo che nessuno potrà mai portarmi via. Potrei scrivere un romanzo, ma cercherò di essere breve. Grazie a Morten Olsen per avermi fatto debuttare. Grazie a Thomas Frank – il miglior allenatore di sempre – per aver dato il via alla mia carriera e per avermi convinto a restare al Brøndby mentre eravamo a casa di mia madre, a Ishøj, a mangiare la mia torta alle fragole preferita; senza di te, questo sogno non si sarebbe mai realizzato. Non lo dimenticherò mai! Grazie al presidente Angel Haro per avermi portato nel club più fantastico del mondo: il Real Betis Balompié. Grazie a Igli Tare per il periodo alla Lazio. Grazie a Jan Bech: tu vivi e respiri il club che amo più di ogni altro. Grazie alla mia famiglia per essermi stata sempre accanto, nel bene e nel male: è stato un viaggio meraviglioso. Ora è arrivato il momento di godermi le mie splendide figlie, Elena e Noela; hanno bisogno del loro papà".