"Ecco chi pagherà il Flaminio": Gualtieri fa chiarezza sul progetto della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto il punto della situazione sul progetto della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche della questione economica, spiegando chi pagherà effettivamente i lavori per l'impianto.

Di seguito le sue parole: “Chi lo paga lo stadio? La Lazio, come la Roma: uguale. Questo per forza. Noi no perché si tratta di un investimento privato. Il Flaminio sarà di proprietà della Lazio? Ci sono sempre delle concessioni. Poi ci sono delle formule leggermente diverse perché il Bene rimane di proprietà del Comune, ma viene dato in concessione. Mentre, nel caso della Roma, la terra è di proprietà del Comune, lo stadio lo farà la Roma, ma anche questo, dopo 90 anni, diventa di proprietà del Comune”.