Nations League | Poker del Portogallo alla Danimarca di Isaksen, solo pari tra Germania e Olanda

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Dopo due successi consecutivi, contro Serbia e Germania, la Grecia non va oltre il 2-2 contro l’Olanda nella terza gara di Nations League. La nazionale di Jovanovic parte al meglio passando sul doppio vantaggio prima con Ioannidis e poi con Masouras salvo poi farsi riprendere nel secondo tempo dall’Olanda che prima accorcia con van Dijk e poi agguanta il pari con Reijnders. Solo panchina per il portiere della Lazio Chiristos Mandas con Tzolakis che ha giocato da titolare l’intera sfida.

Molto interessante anche la sfida tra Danimarca e Portogallo con i lusitani orfani di Cristiano Ronaldo che però non si sono certo lasciati intimorire. Vince il Portogallo per 4-2 grazie alle reti di Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha e Joao Felix che annullano le due reti danesi firmate da Damsgaard e Hojlund. Presenti in casa danese sia Provsgaard che Isasken: il difensore della Lazio non ha certo avuto vita facile, così come tutta al difesa, contro gli attaccanti del Portogallo. Isaksen, invece, è entrato dopo 45’ e ha comunque disputato una buona gara nonostante la sconfitta.

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