Francia, Zidane: "La testata a Materazzi? Non ne sono fiero..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CT della Francia, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro l'Italia in programma domani alle 20:45 a Parigi. Il tecnico, nel corso delle sue dichiarazioni, si è espresso anche in merito al famigerato episodio della testata a Materazzi nella finale del 2006. Di seguito le sue parole: "Non sono fiero di quello che ho fatto. Fa parte del percorso. Tutti facciamo cose che non sono eccezionali. La cosa più importante è quello che succederà dopo, quello che accadrà con la nazionale francese".