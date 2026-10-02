Lazio, rivoluzione terzini: in cinque giornate sono cambiate tutte le gerarchie

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono bastate cinque giornate di campionato per far cambiare idea a Gattuso che, di fatto, ha rivoluzionato l’ordine della fasce. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport a inizio stagione si era partiti con Marusic, Floriani vice e Lazzari sul mercato da un lato e con Pedraza, Pellegrini vice e Tavares sul mercato.

A oggi lo scenario è decisamente diverso: Floriani è titolare dopo l’infortunio di Marusic e Lazzari ha scalato di una posizione, dall’altto lato Tavares ha riconquistato la titolarità, Pedraza è stato bocciato e Pellegrini è finito fuori lista. Insomma di sei terzini ce ne cinque disponibili con le gerarchie in continuo mutamento.

Floriani ha fornito ottime prestazioni e proverà a mantenere il posto nonostante il rientro di Marusic, Gattuso spera che Tavares non si perda con il passare delle giornate mentre, per gli altri, la situazione è più complessa. Pedraza non ha convinto, Pellegrini spera nel reintegro ma la società al momento non ha intenzione di cambiare la sua decisione. A sinistra è quindi scattato l’allarme e non è da escludere che in emergenza Marusic non possa essere spostato a sinistra.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.