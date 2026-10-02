Lazio, Cardone: "Stadio Flaminio e sponsor tecnico? Ecco cosa mi risulta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Giulio Cardone, sempre ai microfoni di Radiosei, ha parlato del Flaminio, del possibile sponsor tecnico e dell'assenza di Mattia Zaccagni nella nuova Italia di Mancini. Ecco le sue parole:

“Capienza del Flaminio? Lotito insiste, almeno per il momento, sui 50mila posti. Lo schema che ha funzionato meglio di questa Nazionale è con Raspadori a destra che diventa trequartista, il gioco che piace a Zaccagni, chiaramente partendo da sinistra. Vederlo fuori dalle convocazioni fa un po’ strano, ci sono vecchie ruggini con Mancini, ma il ct non ha chiuso le porte a Zac.

Sponsor tecnico? La suggestione Adidas me l’hanno smentita, si dovrebbe andare verso il rinnovo co Mizuno.

La Lazio è un’azienda, ma ci sono i sentimenti dei tifosi in mezzo. Per gestire bene un’azienda non devi spendere più di quanto incassi, questo è il ragionamento di Lotito, da sempre. Percassi ha ragionato come lui per tanto tempo, ma poi si è reso conto che in questo nuovo calcio non ce la faceva più a stare al passo quindi prima ha venduto la minoranza e poi la maggioranza del pacchetto societario. Non è sbagliato il ragionamento di Lotito sull’azienda, ma il calcio va da un’altra parte”.