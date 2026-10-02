Lazio, Mattei: "Qui si vive alla giornata. A un tifoso non può andar bene"
Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha fatto il punto della situazione in casa Lazio, a partire dalle voci che vorrebbero i biancocelesti vicino a un accordo con Adidas. Ecco le parole del giornalista:
“Adidas come sponsor tecnico? Brand troppo grande per una Lazio che qualcuno ha reso troppo piccola. Qui ci sono cose che si trascinano da tempo.
Nella Lazio il problema economico esiste e grava sulle prospettive non solo future, ma anche del momento. La Lazio deve pagare i riscatti, deve sopperire al crollo della entrate. Con il mercato bloccato puoi vendere ma non acquistare, questo è un ‘vivere alla giornata’ che al tifoso non può andare bene. Al presidente Lotito una Lazio che galleggia va bene.
Gli ultimi due mercati ci hanno fatto capire che la Lazio ha bisogno di soldi”.