Italia, Orlando: "Zaccagni? Non credo Mancini lo voglia buttare via"

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Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com Massimo Orlando ha detto la sua sull’Italia di Mancini parlando anche della mancata convocazione di Zaccagni.

“Zaccagni? Non convocato ma credo sia solo una questione di scelta. Zaccagni col 4-3-3 è importantissimo. Non credo sia buttato via, che lo abbia dimenticato. Ha preferito provare altri".

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