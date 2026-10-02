Roma, tegola per Gasperini: un centrocampista è ko, i tempi di recupero

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Sosta maledetta anche per la Roma. Tegola per Gasperini, si è fermato un centrocampista. Si tratta di Cristante che, dopo aver detto "no" alla convocazione di Mancini per una lombalgia, ha accusato un problema fisico che rischia di costringerlo ai box per diverse settimane.

Il giallorosso, riferisce il Corriere della Sera, si è fermato in settimana per un fastidio al ginocchio e inizialmente si pensava fosse una semplice infiammazione. Il problema però, si è rivelato più serio del previsto. Sarà monitorato e rivalutato nei prossimi giorni, i tempi di recupero stimati dovrebbero essere di due o tre settimane e per questo, è da escludere la sua presenza nel match contro il Como alla ripresa del campionato.

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