Settore giovanile | Il programma del weekend tra impegni e rinvii
Weekend di impegni per il settore giovanile della Lazio, che inaugura il mese di ottobre con quattro incontri in programma tra sabato e domenica.
Inaugura il fine settimana l'Under 14 Regionali Eccellenza di Igor Spiridigliozzi che affronterà la Nuova Tor Tre Teste al 'Green Club' per quello che si preannuncia il big match di giornata: entrambe le squadre si trovano a punteggio pieno e avranno l'occasione di sconfiggere una diretta concorrente.
Domenica si passa ai campionati nazionali, con l'Under 17 di Alessio Fazi che fa visita all'Empoli per provare a smuovere la classifica dopo la sconfitta nel derby. Stesso avversario, invece, per l'Under 15 e 16 che attendono il Palermo al Centro Sportivo 'La Borghesiana': sono i ragazzi di Valerio Gualdaroni a inaugurare la giornata, mettendo nel mirino la quarta vittoria consecutiva. Segue nel pomeriggio la squadra allenata da Simone Rughetti per difendere l'imbattibilità. Rinvio per l'Under 18 di Cristiano Lombardi che sfiderà la Fiorentina giovedì 8 ottobre.
Il programma completo:
Under 18 Professionisti -5^ Giornata
FIORENTINA-LAZIO
Rinviata a Giovedì 8 Ottobre, ore 15, ‘Viola Park – Stadio Davide Astori’ – Bagno a Ripoli (Firenze)
Under 17 Serie A e B – 4^ Giornata
EMPOLI-LAZIO
Domenica 4 Ottobre, ore 15, Centro Sportivo ‘Monteboro’ - Empoli
Under 16 Serie A e B - 4^ Giornata
LAZIO-PALERMO
Domenica 4 Ottobre, ore 15:45, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma
UNDER 15 Serie A e B - 4^ Giornata
LAZIO-PALERMO
Domenica 4 Ottobre, ore 13:30, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma
UNDER 14 Regionali Eccellenza - 3^ Giornata
LAZIO-NUOVA TOR TRE TESTE
Sabato 3 Ottobre, ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma