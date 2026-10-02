Settore giovanile | Il programma del weekend tra impegni e rinvii

02.10.2026 15:30 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Settore giovanile | Il programma del weekend tra impegni e rinvii
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Weekend di impegni per il settore giovanile della Lazio, che inaugura il mese di ottobre con quattro incontri in programma tra sabato e domenica. 

Inaugura il fine settimana l'Under 14 Regionali Eccellenza di Igor Spiridigliozzi che affronterà la Nuova Tor Tre Teste al 'Green Club' per quello che si preannuncia il big match di giornata: entrambe le squadre si trovano a punteggio pieno e avranno l'occasione di sconfiggere una diretta concorrente. 

Domenica si passa ai campionati nazionali, con l'Under 17 di Alessio Fazi che fa visita all'Empoli per provare a smuovere la classifica dopo la sconfitta nel derby. Stesso avversario, invece, per l'Under 15 e 16 che attendono il Palermo al Centro Sportivo 'La Borghesiana': sono i ragazzi di Valerio Gualdaroni a inaugurare la giornata, mettendo nel mirino la quarta vittoria consecutiva. Segue nel pomeriggio la squadra allenata da Simone Rughetti per difendere l'imbattibilità. Rinvio per l'Under 18 di Cristiano Lombardi che sfiderà la Fiorentina giovedì 8 ottobre.

Il programma completo: 

Under 18 Professionisti -5^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO

Rinviata a Giovedì 8 Ottobre, ore 15, ‘Viola Park – Stadio Davide Astori’ – Bagno a Ripoli (Firenze)

Under 17 Serie A e B – 4^ Giornata

EMPOLI-LAZIO

Domenica 4 Ottobre, ore 15, Centro Sportivo ‘Monteboro’ - Empoli

Under 16 Serie A e B - 4^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 4 Ottobre, ore 15:45, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma

UNDER 15 Serie A e B - 4^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 4 Ottobre, ore 13:30, Centro Sportivo 'La Borghesiana'- Roma

UNDER 14 Regionali Eccellenza - 3^ Giornata

LAZIO-NUOVA TOR TRE TESTE

Sabato 3 Ottobre, ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma

Francesco Montano
autore
Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.