NEWS | Gaia De Rossi e l'adozione da Sarah Felberbaum: la madre Tamara Pisnoli si opporrà
02.10.2026 15:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Gaia De Rossi vuole essere adottata da Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi e che vive con Gaia da undici anni. Come riportato da Il Messaggero oggi la richiesta dell’attrice sarà esaminata dalla prima sezione del Tribunale di Roma. Gaia, 21 anni, primogenita dell’ex calciatore della Roma sarà presente... <<< GAIA DE ROSSI >>>
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