WOMEN | Lazio, Castiello: "Giocheremo il derby a viso aperto. Spero che i tifosi..."

La Lazio Women affronterà la Roma nel weekend, il derby sarà valido per la seconda giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, in programma alle 18 di sabato, ai microfoni ufficiali del club ha parlato il capitano delle biancocelesti. Le parole di Castiello: "La squadra al derby arriva con tanta fame, abbiamo pareggiato contro il Parma ma io credo che ci sia stata un’ottima prestazione da parte di una squadra completamente nuova. Arriveremo alla prossima partita con un piglio in più".

"Il segreto per arrivare al meglio al derby? Ogni derby si prepara da solo, poi noi non siamo mai riuscite a portare a casa un derby a punteggio pieno. Al massimo un pareggio e ci sta che ogni stagione troviamo un obiettivo in più per portarlo a casa. È difficile sicuramente, siamo una squadra nuova che si sta amalgamando e sono sicura che la mia squadra non abbia paura di giocare a viso aperto con nessuno e tantomeno con la Roma".

"Un derby che abbiamo giocato così alla prima giornata è stata un’emozione indescrivibile, sia per noi sia per me. Per tutta Formello. Averlo così subito fa capire sicuramente alle nuove che il derby di Roma è un’altra cosa. Che tipo di gara mi aspetto? La mia squadra sicuramente andrà a giocare a viso aperto, con tutto che la Roma è una squadra già fatta e che ha vinto tanto. Hanno più esperienza, noi siamo una squadra nuova e ci giochiamo la partita come viene, viene. C’è bisogno di tanto sacrificio e fatica, ma siamo sicure di quello che vogliamo fare".

"A me piacciono tutte le partite che sono soprannominate “guerre”. Io sono lì in prima fila e carico tutte le mie compagne, anche se loro tante volte caricano me. Mi piace giocare questo tipo di partite. Tifosi? Spingo i nostri tifosi a farli venire domenica dopo domenica, abbiamo bisogno di loro. Più siamo e meglio stiamo. Cosa ho detto alle compagne su questa gara? No ancora no, arriverà presto. Diciamo che le mie vecchie compagne hanno già trasmesso che io vivo la settimana del derby in maniera intensa e quindi già dicono “non fate caso a Castiello”. Non voglio caricarle troppo perché poi c’è troppa tensione”.

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